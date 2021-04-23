الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا في العالم والإجمالي يتجاوز 16 مليون حالة

سجلت الهند 332 ألفا و730 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية على مستوى العالم، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 16 مليونا و263 ألفا و695 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة /إنديا توداي/ الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 2263 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 186 ألفا و920 شخصا.

وأفادت بأن 193 ألفا و279 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 13 مليونا و648 ألفا و159 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليونين و428 ألفا و616 شخصا.