نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية العام

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار متابعة عمل المخابز وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين على المخابز بنطاق المحافظة خلال فترة عيد الفطر المبارك للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مستشفى الحوامدية العام ومستشفى البدرشين المركزي ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث تجول في أقسام الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلي والعناية المركزة والعمليات للتأكد من مدى جهازية المستشفتين للتعامل خلال إجازة عيد الفطر المبارك والاطمئنان على توافر الأدوية المستلزمات الطبية وانضباط الأطقم الطبية والعاملين.



واستمع نائب المحافظ، إلى المرضى وذويهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة ووجه الأطقم الطبية بتوفير الرعاية الصحية لهم.



كما تفقد نائب المحافظ، عددا من المخابز البلدية بمدينة البدرشين للتأكد من عدم وجود تلاعب في الأوزان وتوفير رغيف الخبز للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات، مؤكدا أنه لن يتم السماح بأي تقصير أو تهاون في منظومة العمل تحقيقا للصالح العام.



كما أجرى نائب المحافظ، حوارا مع الأهالي للتعرف منهم على مدى رضاهم عن إنتاج رغيف الخبز وجودته فضلا عن التأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل للمخابز.