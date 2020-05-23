رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي تدعم خطط ميركل وماكرون لإعادة البناء بعد كوورنا

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أعلنت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا أنيجريت كرامب كارينباور، دعمها لخطة ألمانيا وفرنسا المشتركة التي تقضي بتوفير مليارات اليورو لإعادة بناء الاقتصاد الأوروبي بعد أزمة كورونا.

وقالت كرامب كارينباور في تصريحات لمحطة "إن-24" الإخبارية الألمانية: "هذا المقترح يأتي من وجهة نظري إجابة صحيحة في مرحلة يختبر فيها التضامن الأوروبي".

وأضافت كرامب كارينباور: "سأوصي يوم الاثنين المقبل خلال اجتماع قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي بأن ندعم هذه الخطة الرائدة من أجل أوروبا قوية اقتصاديا".

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلنا مؤخرا خطة لإعادة البناء بعد جائحة كورونا تتضمن 500 مليار يورو.

ومن المقرر أن تدرج المفوضية الأوروبية هذه الأموال كإعانات ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي.

ويمكن للدول التى تواجه أزمات اقتصادية مثل إيطاليا أو إسبانيا وكذلك القطاعات المتضررة بسبب أزمة كوورنا أن تحصل على حصص من هذه الإعانات.

وفي اقتراح مقابل مثلته بشدة كل من النمسا والسويد والدنمارك وهولندا عرض أن تكون هذه الأموال قروضا بشروط ميسرة من أجل إعادة الاقتصاد ثانية إلى نشاطه السابق.