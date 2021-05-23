أستاذ موارد مائية: صور الأقمار الصناعية تظهر عدم إحراز تقدم في تعلية الجزء الأوسط بسد النهضة

قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن احتمال عدم تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني بكامل السعة المقررة بنحو 13.5 مليار متر مكعب، قائم ويزداد يومًا بعد يوم.

وأضاف شراقي، في تصريحات صحفية، أن أديس أبابا لم تحرز تقدما في الأعمال الخرسانية لتعلية الممر الأوسط حتى الآن، رغم التصريحات المتتالية بأن الملء الثاني في موعده، وتجفيف الممر الأوسط منذ حوالي شهر.

وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى ثبات حجم بحيرة سد النهضة عند 5 مليارات متر مكعب، مضيفًا أن إثيوبيا تحاول في الوقت المتبقي قبل بدء موسم الأمطار تعلية الجزء الأوسط بأكبر قدر ممكن.

ويعتقد شراقي أن تعلية الجزء الأوسط من سد النهضة قد تجري بأقل من 10 أمتار بدلا من 30 مترا، وتخزين عدة مليارات أقل من 13.5 مليار متر مكعب المقررة سلفًا، ولكنها كفيلة لتشغيل التوربينين المنخفضين لبعض الوقت في حالة جاهزيتهما، وهو ما يحقق للحكومة هدفها أمام الشعب الإثيوبي.

ويؤكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن مصر والسودان استعدا للملء الثاني لسد النهضة، مع رفضهما التخزين دون اتفاق ما اعتبره خروجا على القانون والأعراف الدولية، وعلى مخرجات المفاوضات خاصة القمة المصغرة في يونيو 2020، وعلى إعلان مبادئ سد النهضة 2015.

وأشار إلى أن السودان اعتاد على تفريغ جزء كبير من خزانات السدود قبل موسم الأمطار بعدة أشهر، لكن صور الأقمار الصناعية تظهر حفاظ الخرطوم على مخزون سد الروصيرص لكي يستخدمها في أثناء التخزين الثاني لسد النهضة، والمتوقع أن يستمر حوالي شهر ونصف (أول يوليو حتى منتصف أغسطس 2021) في تخزين 13.5 مليار متر مكعب، أما إذا لم يتم تخزين الكمية بالكامل فسيواجه السودان مشكلة كبيرة تهدد سد الروصيرص نظرا لأنه يستقبل الفيضان الجديد وهو شبه ممتلئ.

وأضاف شراقي: "من أجل ذلك وجب التنسيق والاتفاق مسبقا على كميات التخزين وتوقيتها وتصريفها مرة أخرى، وهذا لم يتم حتى الآن".

وكان وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بيكلي قد صرح قبل أيام، بأن أعمال البناء في سد النهضة تسير وفق الخطة الموضوعة وبصورة جيدة وتجاوزت 80%.

وعلق سامح شكري، وزير الخارجية، على التصريحات الإثيوبية التي تفيد بتمسكها بالملء الثاني، قائلًا إنها تنم عن التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع والإرداة على الآخرين.

وأكد شكري، في تصريحات تليفزيونية، أن مصر لن تسمح بذلك دون وجود اتفاق شامل ينظم عملية الملء والتشغيل، وإذا قامت أثيوبيا بذلك فإنه يعتبر تصرفًا مخالفًا لاتفاق المبادئ وتكون بذلك متنصلة عنه وعن التعهدات التي قدمتها.