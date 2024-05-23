سقوط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته 80 قطعة سلاح ناري بأسيوط

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط القبض على عنصر إجرامى شديد الخطورة بأسيوط بحوزته 80 قطعة سلاح نارى بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة اتجار (عنصر إجرامى شديد الخطورة) فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه بمحافظات الوجه القبلى.

تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم ضبطه حال قيادته سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

وضُبط بحوزته 80 بندقية خرطوش.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 2 مليون جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.