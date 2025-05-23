أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم، جاهزية مدارس المحافظة لامتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، والتي ستنطلق غدًا السبت.

وأكد رضوان أن الإدارات التعليمية الست بالمحافظة، أنهت تجهيز الكنترولات، وانتهت من توزيع أعمال الامتحانات، كما تم تجهيز المدارس من حيث سلامة الإضاءة والتهوية داخل الفصول، ومطابقة الأثاث المدرسي للمواصفات التربوية، بحيث يكون مناسبًا للمرحلة العمرية للطلاب، بما يضمن لهم بيئة آمنة ومريحة أثناء أداء الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أعداد الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، موضحًا مواعيد بدء ونهاية الامتحانات، وهي كما يلي:

صفوف النقل للمرحلة الابتدائية: إجمالي عدد الطلاب 44,639 طالبًا وطالبة.

صفوف النقل للمرحلة الإعدادية: إجمالي عدد الطلاب 21,777 طالبًا وطالبة.

صفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة (الصفين الأول والثاني): إجمالي عدد الطلاب 12,090 طالبًا وطالبة.