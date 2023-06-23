نقل نجل القذافي إلى مستشفى في لبنان بعد إضرابه عن الطعام

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي يوم الخميس، أن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، نقل إلى مستشفى بلبنان لتلقي العلاج الطبي بعد تدهور صحته إثر إضرابه عن الطعام.

وأضرب هانيبال القذافي عن الطعام قبل نحو اسبوعين للاحتجاج على سجنه بدون محاكمة منذ عام 2015.

وأشار مولوي إلى أن هانيبال نُقل إلى المستشفى يوم الأربعاء من مبنى قوات الأمن، حيث كان محتجزا بعد أن شعر أفراد أمن بالمبنى بأن حالته تدهورت.

ويحتجز هانيبال القذافي في لبنان منذ عام 2015 بعدما اختطفه مسلحون من سوريا حيث كان يعيش كلاجئ سياسي، وطالبوا بمعلومات عن مكان وجود رجل الدين الشيعي اللبناني البارز موسى الصدر، الذي فقد في ليبيا قبل 45 عاما.

وأعلنت الشرطة اللبنانية في وقت لاحق أنها استلمت هانيبال من مدينة بعلبك حيث كان محتجزا. وهو محتجز في سجن بيروت دون محاكمة منذ ذلك الحين.