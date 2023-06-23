الإسكان: تنفيذ 448 مشروعا بـ7 مراكز في أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، انتهى من تنفيذ 448 مشروعاً بـ7 مراكز بمحافظة أسيوط، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأضاف الوزير، في بيان، أن جهاز وسط وشمال الصعيد يتولى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز "أبوتيج والفتح وأبنوب وساحل سليم"، ويتولى جهاز جنوب الصعيد، تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، بينما يتولى جهاز الوادى الجديد، تنفيذ المشروعات بمركزى "ديروط ومنفلوط"، وتضم المراكز السبعة بأسيوط، إجمالى 35 وحدة محلية بها 150 قرية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تتولى تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات المُكلف بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ما يلى: إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات "سكن كريم" للمواطنين.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمحافظة أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ153 قرية، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار فى 56 قرية، وجارٍ إنهاء تنفيذ الأعمال بـ87 قرية.

وأضاف أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديد أعمال الكهرباء المطلوبة بالقرى، وتشمل، تأهيل شبكات الجهد المتوسط القائمة بإحلال المتهالك منها، وتغيير المحولات الهوائية إلى محولات داخل أكشاك صاج أو غرف، ورفع قدرات المحولات لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتغيير كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتأهيل شبكات الجهد المنخفض القائمة بإحلال المتهالك منها، ورفع كفاءة شبكة الخطوط الهوائية وتغيير ما يلزم، إضافة إلى أعمال الإنارة العامة.

وتابع: شملت أعمال الكهرباء التى تم ويجرى تنفيذها، ما يلى، توريد وتركيب 11 موزع جهد متوسط (11 ك.ف - 22 ك.ف)، وإنشاء 9 مبانٍ لموزعات الجهد المتوسط، وتوريد وتركيب 66 خلية جهد متوسط، وتوريد وتركيب 153 لوحة ربط حلقى، وتوريد وتركيب 210 سكاكين هوائية جهد متوسط، وتوريد وتركيب 831 عمود جهد متوسط، وتوريد وتركيب 192 طن موصلات جهد متوسط، وتوريد وتركيب 1092 محول قدرات مختلفة (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ)، وتوريد وتركيب 1179 أكشاك محولات فارغة قدرات مختلفة (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ) بالمشتملات اللازمة، وتوريد وتركيب 1136 كم كابلات جهد متوسط، وتوريد وتركيب 151 كم كابلات جهد منخفض، وتوريد وتركيب 50296 عمود جهد منخفض، وتوريد وتركيب 4190 كم موصلات جهد منخفض، وتوريد وتركيب 32503 كشافات إنارة بالمشتملات اللازمة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 32 مجمع خدمات للمواطنين، من إجمالى 35 مجمعاً، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى يتم تقديم الخدمات للجمهور من خلاله، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، كما تم الانتهاء من تنفيذ 31 مجمعاً للخدمات الزراعية، من إجمالى 35 مجمعاً، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، بجانب الانتهاء من الأعمال بـ78 مركز شباب (إنشاء – إحلال وتجديد – تطوير ورفع كفاءة)، من إجمالى 82 مركزاً، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتيريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة).

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط، تشمل أيضاً، إنشاء ورفع كفاءة خفيف لـ98 (وحدة / مركز صحي – تم إنهاء 21 مشروعاً) طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من الأعمال بـ38 نقطة إسعاف من إجمالى 39 نقطة إسعاف (إنشاء – تطوير ورفع كفاءة)، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، بجانب انتهاء الأعمال بـ167 كوبرى على المجارى المائية، من إجمالى 171 كوبرى (إنشاء – إحلال وتجديد – تطوير ورفع كفاءة)، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها.

وذكر رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه جار الانتهاء من تنفيذ 16 عمارة، من إجمالى 20 عمارة سكنية "سكن كريم"، بجانب أعمال إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق، بالإضافة إلى انتهاء الأعمال بـ22 مشروعاً من إجمالى 36 مشروعاً لإنشاء ورفع كفاءة (وحدات اجتماعية – مراكز لتنمية الأسرة – مركز تأهيل اجتماعى).