بارنييه يهنئ جونسون لفوزه بزعامة حزب المحافظين البريطاني

قال كبير المفاوضين لشئون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي " بريكست " ميشيل بارنييه - في تغريدة على موقع تويتر - "نتطلع إلى العمل بشكل بناء مع بوريس جونسون عندما يتولى منصب رئاسة الوزراء من أجل تسهيل التصديق على اتفاقية الانسحاب والتوصل إلى "بريكست " منظم.

وأعرب عن الاستعداد أيضا لإعادة صياغة الإعلان المتفق عليه بشأن "شراكة جديدة" بما يتماشى مع إرشادات مجلس الاتحاد الأوروبي.

وكان قد تم انتخاب بوريس جونسون ، في وقت سابق الثلاثاء، زعيما جديدا لحزب المحافظين البريطاني - الحاكم - ليصبح بذلك رئيسا جديدا للوزراء .