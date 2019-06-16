 بارنييه يهنئ جونسون لفوزه بزعامة حزب المحافظين البريطاني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بارنييه يهنئ جونسون لفوزه بزعامة حزب المحافظين البريطاني

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 2:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 2:35 م

قال كبير المفاوضين لشئون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي " بريكست " ميشيل بارنييه - في تغريدة على موقع تويتر - "نتطلع إلى العمل بشكل بناء مع بوريس جونسون عندما يتولى منصب رئاسة الوزراء من أجل تسهيل التصديق على اتفاقية الانسحاب والتوصل إلى "بريكست " منظم.

وأعرب عن الاستعداد أيضا لإعادة صياغة الإعلان المتفق عليه بشأن "شراكة جديدة" بما يتماشى مع إرشادات مجلس الاتحاد الأوروبي.

وكان قد تم انتخاب بوريس جونسون ، في وقت سابق الثلاثاء، زعيما جديدا لحزب المحافظين البريطاني - الحاكم - ليصبح بذلك رئيسا جديدا للوزراء .

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