تقرير: النصر السعودي يجث نبض ديانج

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دخل الدولي المالي أليو ديانج، متوسط ميدان النادي الأهلي، ضمن حسابات النصر السعودي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لصحيفة «اليوم» السعودية فإن نادي النصر السعودي استفسر عن موقف الدولي المالي أليو ديانج من الانضمام لصفوفه.

وأوضحت الصحيفة أن نادي النصر استفسر عن موقف أليو ديانج دون تقديم عرض رسمي، مضيفة أن النصر اكتفى بالتعرف على رغبة اللاعب وموقف الأهلي سواء بالموافقة أو الرفض عبر وسطاء.

اسم ديانج ارتبط من قبل بالانتقال إلى النصر في الصيف الماضي، إلا أن اللاعب بقي في النهاية بصفوف الفريق الأحمر.

وشارك ديانج مع الأهلي في 128 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثمانية آخرين، منذ انضمامه قادما من مولودية الجزائر في عام 2019.