الديمقراطيون يلتفون حول هاريس بعد انسحاب بايدن

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بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره بالانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024 ، أصبح الديمقراطيون الآن منشغلين بالالتفاف حول نائبة الرئيس كامالا هاريس لاستلام الراية.

وينظر إلى هاريس /59 عاما/ على أنها المرشح البديل الأكثر احتمالا في انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل، بعد حصولها على دعم بايدن نفسه والعديد من كبار رموز الحزب الديمقراطي.

يشار إلى أنه حتى اللحظة لم تعلن أي شخصية بارزة بالحزب عن نيتها الترشح ضدها لخوض السباق الرئاسي.

وسيقوم الحزب الديمقراطي بإعلان القرار النهائي في مؤتمره الوطني المقرر عقده في مدينة شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس، رغم أن إتفاقا في الآراء قد يتشكل بالحزب قبل ذلك بوقت طويل.

وتعهد بايدن/81 عاما/ يوم الأحد ، "بتأييده الكامل" لهاريس موضحا أنه سيكمل ما تبقى من فترة ولايته ، التي تنتهي في 20 يناير 2025.

وفي حديثها إلى موظفي الحملة في ولاية ديلاوير يوم الاثنين ، قالت هاريس إن الأيام القليلة الماضية كانت "شديدة التقلب ونحن جميعا تحدونا العديد من المشاعر المختلطة حول هذا الموضوع".

وقالت: "يجب أن أقول فقط أنني أحب جو بايدن. أحب جو بايدن. وأنا أعلم أننا جميعا لدينا الكثير من الأسباب الوجيهة لحب جو بايدن".

وأوجزت هاريس بعض القضايا التي ستقوم بحملة من أجلها ، بما في ذلك رعاية الأطفال بأسعار معقولة ومعالجة الفقر.

وقالت: "سيكون بناء الطبقة الوسطى هدفا محددا لرئاستي لأننا نعلم جميعا أنه عندما تكون طبقتنا الوسطى قوية ، تكون أمريكا قوية".

وأضافت: "ونحن نعلم أن هذا ليس المستقبل الذي يقاتل دونالد ترامب من أجله".

وتابعت: "لذلك في الأيام الـ 160 المقبلة ، لدينا عمل للقيام به. لدينا أبواب نطرقها. لدينا أشخاص للتحدث معهم. لدينا مكالمات هاتفية لإجرائها. ولدينا انتخابات للفوز بها".

وانضم بايدن ، الذي يخضع للعزل حاليا بسبب تشخيص إصابته بكوفيد 19، إلى هاريس عبر الهاتف.

وقالت حملة هاريس إنها جمعت 81 مليون دولار في غضون 24 ساعة بعد خروج بايدن من السباق.

وكان بايدن قد قال إنه سيُكمل ما تبقى من ولايته التي تنتهي في 20 يناير 2025.

وكان رد فعل المعسكر المحيط بالجمهوري المرشح حديثا، دونالد ترامب، غاضبا على انسحاب بايدن.

ونشر ترامب عددا كبيرا من التعليقات اللاذعة على منصته على الإنترنت "تروث سوشيال"، معربا عن أسفه للوقت والمال الذي استثمره فريقه "في محاربة جو بايدن المحتال".

وكتب ترامب: "الآن علينا أن نبدأ من جديد"، متسائلا عما إذا كان ينبغي الآن "تعويض حزبه عن الاحتيال".

وسرعان ما خرج كبار الديمقراطيين لتأييد هاريس، بمن فيهم الحكام جافن نيوسوم (كاليفورنيا) وجوش شابيرو (بنسلفانيا) وروي كوبر (نورث كارولينا). وتم الترويج للثلاثة في الأسابيع الأخيرة كمرشحين محتملين ليحلوا محل بايدن.

ومن الجناح اليساري للحزب، تلقت هاريس دعما من عضوة الكونجرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.

وفي الوقت نفسه، تحدث الرئيس السابق باراك أوباما فقط عن ثقته في أنه سيتم العثور على "مرشح بارز".

وبصرف النظر عن هزيمة ترامب بشكل مباشر، يأمل العديد من الديمقراطيين أن تتمكن هاريس على الأقل من منع الجمهوريين من السيطرة على مجلسي الهيئة التشريعية.

وستكون جميع المقاعد في مجلس النواب وحوالي ثلث المقاعد في مجلس الشيوخ متاحة للسيطرة عليها في انتخابات الخريف.

ومع انسحاب بايدن ، أصبح ترامب أكبر مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة.