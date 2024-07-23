انخفاض معدل البطالة في فنلندا لأدنى مستوى منذ 4 أشهر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل البطالة خلال شهر يونيو الماضي لأدنى مستوى منذ أربعة أشهر.

وانخفض معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 74 عاما إلى 3ر8% في يونيو الماضي، مقارنة بـ 2ر10% في مايو الماضي عندما وصل لأعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام.

وعلاوة على ذلك، يعد معدل البطالة الأقل منذ فبراير الماضي، عندما بلغ المعدل 3ر10%. وبلغ معدل البطالة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2ر7%.

وانخفض عدد العاطلين إلى 242 ألف شخص في يونيو الماضي مقارنة بـ 299 ألف خلال مايو الماضي. وانخفض معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عاما من 3ر30% في مايو الماضي إلى 4ر15% في يونيو الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التوظيف إلى 0ر65% في يونيو الماضي مقارنة بـ 7ر63% خلال مايو الماضي.