وزير الإعلام في عهد عبد الناصر: الرئيس الراحل كان على علم بموعد العدوان الإسرائيلي على مصر عام 1967

قال محمد فايق، وزير الإعلام في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، إن إسرائيل أعدت تانك زيادة في طائراتهم أثناء العدوان، وكانوا يلقونه فوق الهدف فيحترق عند خروجه ومن يراه يعتقد أن الطائرة احترقت.

وأضاف في لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو: «لقد أسقطنا مقاتلات إسرائيلية ولكن ليس بالعدد الكبير الذي ذُكر في ذلك الوقت».

وأوضح أن الرئيس جمال عبد الناصر كان يعلم بموعد العدوان الإسرائيلي على مصر في 5 يونيو 1967، معقبًا: عبد الناصر سألني هل إسرائيل ستحارب، فأجبته: نعم لأن إسرائيل تقوم بتهيئة مواطنيها في الداخل.

وتابع: الإذاعات العبرية كانت تجهز الموقف لديها داخليًا قبل العدوان الإسرائيلي على مصر، وأحد الوزراء سأل اللواء شمس بدران، وزير الحربية في ذلك الوقت، هل تم اتخاذ الإجراءات بشأن الأسطول السادس، فرد بدران: سندمره.

وأشار وزير الإعلام في عهد الرئيس جمال عبد الناصر: القيادة العسكرية في ذلك الوقت كانت تعتقد أن توازن القوى في صالحها ولكن هذا غير صحيح.