 تقرير: كامالا هاريس رفضت الإجابة عن سؤال يخص بايدن.. ما هو؟ - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 يوليه 2024 6:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تقرير: كامالا هاريس رفضت الإجابة عن سؤال يخص بايدن.. ما هو؟

هدير عادل
نشر في: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 5:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 5:12 م

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس رفضت الإجابة عن أسئلة بشأن ما إذا كان جو بايدن أهلاً للمنصب، وذلك في وقت طالب فيه المشرعون الجمهوريون تفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي.

وتمكنت هاريس من نيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة بعد انسحاب بايدن، لكنها تواجه تساؤلات متزايدة عما إذا كانت تسترت على التدهور الإدراكي للرئيس.

ومن المقرر أن يعود بايدن إلى البيت الأبيض اليوم بعد خضوعه للعزل بسبب إصابته بكوفيد بمنزله في ديلاوير.

ووفقاً لشبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أمريكية أخرى، قال مندوبون من عدد كاف من الولايات إنهم سيدعمون هاريس حتى أنها حصلت على تأييد أكثر من عتبة الـ1976 مندوباً اللازمة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة خلال المؤتمر الوطني في شيكاغو الشهر المقبل.

وتأتي تلك الأنباء بعدما أعلن بايدن انسحابه من السباق وتأييد هاريس. ولم يكن هناك حتى الآن مقاومة ديمقراطية لترشيح نائبة الرئيس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك