كوريا الجنوبية تسجل 1418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 1418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 237 ألفا و 782حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2222 حالة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 91ر25 مليون شخص، أي نحو 5ر50 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 56ر11 مليون شخص على جرعتي اللقاح، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.