سفير فلسطين بمصر: إسرائيل عطلت الانتقال للمرحلة الثانية من اتفافية أوسلو

قال سفير فلسطين بمصر دياب اللوح، إن اتفاقية أوسلو تنقسم إلى مرحلتين، واحدة مؤقتة تستمر لمدة 5 سنوات، يجرى خلالها مفاوضات حول قضايا الحل الدائم بما فيها الأمن والحدود والمياه واللاجئين والأسرى والاستيطان، موضحًا أنّ إسرائيل عطلت الدخول في المرحلة الثانية، وظلّت الاتفاقية تراوح مكانها داخل المرحلة الأولى.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي عبر برنامج «عن قرب»، عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ بموجب المرحلة الأولى من الاتفاقية أقيمت السلطة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية في غزة وأريحا أولا، وصولا إلى باقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية.

وأشار إلى أن إسرائيل تسببت في تعطيل وتجميد الاتفاقية، عبر عدم الانتقال للمرحلة الثانية، رغم حدوث مفاوضات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك إيهود أولمرت.

وتابع: «رغم المفاوضات كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة إلا أنها فشلت عن الطريق الحركة الصهيونية.. بعدها أولمرت أدخل إلى السجن وتم تجميد المفاوضات».