رئيس وزراء باكستان يلقي باللوم على ترامب في عرقلة اتفاق السلام في أفغانستان

قبل ساعات من اجتماعه المزمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألقى رئيس وزراء باكستان عمران خان باللوم على ترامب في عرقلة اتفاق السلام في أفغانستان الذي يهدف إلى إنهاء أطول حرب دائرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية في مدينة نيويورك الأمريكية، قال عمران خان إنه سوف يحث الرئيس الأمريكي على استئناف المحادثات مع طالبان لتمهيد الطريق أمام إبرام هدنة في أفغانستان وسحب القوات الأمريكية من البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عمران خان قوله إن "اتفاق السلام كان على وشك أن يتم التوقيع عليه.. وأنتم تعرفون الرئيس ترامب.. كان لابد أن يتباحث معنا بشأن هذا الأمر".

وتعثرت المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في وقت سابق هذا الشهر، بعد أن غرد ترامب على موقع تويتر قائلا أنه ألغى اجتماعات سرية في كامب ديفيد كانت تستهدف السماح بتخفيض عدد القوات الأمريكية بعد 18 عاما في أفغانستان".

وذكر البيت الأبيض أنه لا يريد مكافأة طالبان على سوء سلوكها، مشيرا إلى مقتل جندي أمريكي إثر انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول.