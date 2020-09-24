رئيس لبنان يطالب الأمم المتحدة بالمساعدة في ترسيم الحدود

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، تمسك لبنان بحقه الكامل في مياهه وثروته الطبيعية من نفط وغاز، وتطلعه إلى الأمم المتحدة والوساطة الأميركية لترسيم حدوده البحرية بشكل نهائي.



وجاءت مواقف الرئيس عون، خلال كلمة ألقاها باسم لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي انعقدت في نيويورك مساء اليوم الأربعاء، في دورتها الخامسة والسبعين، وفق إجراءات البروتوكول الصحي المتّبع من قبل المنظمة الدولية عبر تقنية الفيديو.



وأكد الرئيس عون تمسك لبنان بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية من نفط وغاز وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي.



وأوضح تطلع لبنان إلى دور الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت حقوقه، وتحديداً وساطة الولايات المتحدة الأميركية لإجراء المفاوضات اللازمة لترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي بحسب القانون الدولي، وبما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه في ثرواته.



وقال "شعر شعبنا أنه ليس وحيداً بل له في هذا العالم أخوة في الإنسانية لم يترددوا في دعمه".



وعرض الرئيس عون مسار الأزمات التي عصفت بلبنان، والتداعيات المأساوية لها وآخرها الانفجار- الزلزال، مؤكداً أن كل لبنان يريد معرفة حقيقة الانفجار وتحقيق العدالة.



وأضاف "إننا لم نزل بانتظار معلومات الفرق الدولية التي قامت بالابحاث اللازمة عن لغز الباخرة كما عن صور الأقمار الصناعية لجلاء الغموض في هذا الجزء من التحقيق الذي سوف يصب خلاصاته لدى المجلس العدلي في سياق الولاية القضائية للسيادة اللبنانية".



وأشار إلى مسألة النازحين السوريين التي تعامل لبنان مع أزمتها من مبدأ الواجب الإنساني واحتراماً للقانون الدولي وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية.



وطالب بتكثيف الجهود للعودة الآمنة والكريمة وعدم ربطها بالحل السياسي في سورية، ومساعدة الحكومة اللبنانية في تطبيق الخطة التي أقرّتها لعودتهم.