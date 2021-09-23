أعلن جهاز حماية المستهلك عن حملة استدعاء على بعض موديلات كيا سبورتاج موديلات 2016 حتى 2021، وذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصا على سلامة المستهلكين كإجراء وقائي، وحرصا من الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "وكيل كيا" في جمهورية مصر العربية.

وقال الجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، إنه تقرر البدء في حملة كشف مجاني على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم.

وناشد الجهاز المواطنين الاتصال على الخط الساخن 19542 للشركة المالكة وذلك للحجز المسبق والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي، متابعًا: «في حالة خضوعها نرجو من سيادتكم تحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أي تكلفة أو رسوم».

ولفت إلى أنه «في حالة وجود أي شكوى أو استفسار، يرجى الاتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي».