مسؤول بولندي يعلن إغلاق الحدود أمام الروس المتهربين من التجنيد

قال مسؤول بالحكومة البولندية، إن البلاد لن تمنح حق اللجوء للروس الفارين من الخدمة العسكرية في أوكرانيا، بينما يتوجه بعض الشباب إلى الحدود الروسية للفرار من التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.

ونقلت الإذاعة البولندية العامة اليوم الجمعة، عن وكيل وزارة الداخلية ماسيك فاتشيك قوله: "لن نسمح لمجموعة من الروس بدخول بولندا على الحدود، ولا الذين يزعمون أنهم فارون من التعبئة".

وذكر نقلا عن جهاز الأمن الوطني البولندي أنه لن يتم فتح الحدود لمساعدة الرجال الروس. وأوضح فاتشيك أنه ليست هناك طريقة للتحقق سريعا مما إذا كان من يزعمون أنهم يرفضون الخدمة العسكرية يعملون لدى جهاز المخابرات الروسي.

وأضاف فاتشيك أن بولندا يمكن أن تطبق قواعد اللجوء أو تمنح الحماية في حالات فردية فقط، مثل أن يثبت مواطن روسي أنه، أو أنها، يواجه التعذيب أو الاضطهاد لأسباب سياسية في روسيا.