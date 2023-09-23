اعترف متهم في ألمانيا يوم الجمعة، أمام المحكمة بارتكاب جريمة، بعد مرور ستة أشهر من تنفيذ هجوم مروع مستخدما سكينا بمعرض في مونستر، الواقعة بالجزء الشمالي من ولاية شمال الراين وستفاليا.

وجاء بيان تلاه محامي الدفاع عنه: «ينتابني ندم شديد على ما اقترفته، وأتمنى لو بمقدوري التراجع عما ارتكبته».

وفي 18 مارس الماضي، كان الشاب (21 عاما) وشقيقه في المعرض عندما نشب شجار مع شاب (31 عاما).

وخلال المشاجرة، طعن المتهم المجني عليه في القلب، مما أدى إلى مقتله، ويواجه حاليا تهمة القتل.

ويقول المدعى عليه إنه شرب الكثير من الكحول قبل وصوله إلى أرض المعارض. وقال البيان إنه لذلك لم يتمكن من تذكر الحادثة إلا على شكل أجزاء.

وفور ارتكاب الجريمة الدموية هرب الشاب (21 عاما) من مكان الحادث. وبعد أربعة أيام، وبعد البحث عنه، سلم نفسه للشرطة.