أستراليا تتعهد بتقديم 10 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الاثنين أنها ستقدم 10 ملايين دولار أسترالي ( 8ر6 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية إضافية لغزة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج إن التمويل سيوفر "مساعدة منقذة للحياة، مع التركيز على النساء والفتيات" وذلك عبر وكالات الأمم المتحدة مثل اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضافت وونج "أن الدعم الأسترالي سيساعد في معالجة الوضع الإنساني الصعب من خلال توفير التغذية والمنتجات الصحية والنظافة الأساسية".

وأكدت وزيرة الخارجية على ضرورة وصول الإغاثة الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى المدنيين، وحماية عمال الإغاثة لتمكينهم من القيام بعملهم المنقذ للحياة. كما أكدت استمرار الضغط من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين.

ووصف بات كونروي وزير التنمية الدولية ومنطقة المحيط الهادئ في الحكومة الأسترالية الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي"، مشيرا إلى أن "المدنيين لا ينبغي أن يدفعوا ثمن الأفعال المروعة للآخرين. وأنه يجب أن تتوقف المعاناة".

وإلتزمت كانبرا بتقديم 5ر82 مليون دولار كمساعدات إنسانية منذ بداية الحرب في غزة. وأسفرت الهجمات التي شنتها حماس وجماعات أخرى في 7 أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 41 ألف فلسطيني في قطاع غزة.