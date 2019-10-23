التضامن: فصل 11 سائقا للحافلات المدرسية بسبب تعاطيهم المخدرات

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن لجنة الكشف المبكر عن تعاطى متعاطي المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، وقعت الكشف على 580 سائقًا فى أول 3 أسابيع من الفصل الدراسى الحالي فى محافظات القاهرة والجيزة ودمياط والمنوفية والإسكندرية والمنيا، وتبين تعاطى 11 حالة من السائقين، منهم 9 حالات حشيش وحالة واحدة ترامادول وأخرى أفيون بنسبة تعاطى 2.1%.

وأضافت والي، أنه تم الكشف أيضا خلال هذه الفترة فى نفس المحافظات على 1302 من العاملين والسائقين فى الإدارات التعليمية المختلفة ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت أن اللجنة ستجري العديد من حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية طوال العام الدراسى الحالى، ويتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطية للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالوزارة، عمرو عثمان، إلى أنه يتم حاليا التوسع فى الحملات لاستهداف الكشف على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

ويواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وحققت حملات الكشف على السائقين التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية أدت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى، وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام 2015 إلى 12% عام.

كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9% العام الماضى وانخفضت حاليا إلى 2.1%، كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية، كما أمد الصندوق الإدارة العامة للمرور بـ50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.