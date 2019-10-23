مواطنو بوليفيا يحتجون وسط زعم موراليس فوزه في الانتخابات

اندلع احتجاج اليوم الأربعاء ضد تزوير انتخابي مزعوم أثر على المواصلات العامة والأسواق في بوليفيا، في الوقت الذي رجح فيه إيفو موراليس رئيس بوليفيا فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات التي شهدتها بلاده.

وأفادت صحيفة "إل ديبير" بأن سبعا من مناطق البلاد التسع اهتمت بدعوة الإضراب التي أطلقتها جماعة معارضة.

ولا تعمل المواصلات العامة والأسواق حاليا إلا جزئيا أو لا تعمل على الإطلاق في بعض المناطق. وشهدت المدارس نسبة حضور منخفضة للطلاب.

وتزامن الإضراب مع مسيرات احتجاجية وحواجز على الطرق. واشتبك معارضو موراليس مع أنصاره في سانتا كروز، ووردت أنباء عن تعرض عدة أشخاص لإصابات.

واستمرت الاحتجاجات لليوم الثالث بينما ينتظر البوليفيون النتيجة النهائية لانتخابات يوم الأحد الماضي. ويسعى موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين للبلاد والرئيس الأطول بقاء في المنصب، إلى الحصول على فترة ولاية رابعة مثيرة للجدل.

وعقد موراليس مؤتمرا صحفيا بعد فرز 97% من بطاقات الاقتراع، وأظهرت النتائج الرسمية حصول الرئيس اليساري /59عاما/ على نسبة 49ر46% من الأصوات، مقابل01ر37% لمنافسه من /يمين الوسط/ كارلوس ميسا/66 عاما/.

ويحتاج الرئيس الذي فاز بثلاث انتخابات سابقة في الجولة الأولى، إلى تقدم بفارق 10 نقاط مئوية لتجنب خوض جولة الإعادة مع الرئيس السابق ميسا المنتمي لتيار يمين الوسط.

واتهم ميسا هيئة الانتخابات بالتزوير عندما توقفت عن نشر نتائج فرز الأصوات السريع مشيرة إلى عقد جولة الإعادة يوم الأحد المقبل.

ذكر موراليس إن الجناح اليميني يسعى إلى القيام بمحاولة انقلاب "بدعم دولي".

وبرهن موراليس على ذلك بالاحتجاجات العنيفة التي تشهدها بلاده، قائلا إن تدمير مقار المحاكم الانتخابية حال دون فرز الأصوات، مشيرا إلى أن مقر حزبه (ماس) تعرض للهجوم.