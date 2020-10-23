نفت الحكومة 13 شاىعة جديدة فى تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها، من بينها عدم صحة تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بزعم اتخاذ حركة التجارة مسارا بريا بديلا، وعدم صحة رفع الحكومة سن المعاش للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى 65 عاما خلال العام المالى الحالى، وعدم حذف مستحقى معاش تكافل وكرامة من البطاقات التموينية.

وأكدت أنه لا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى، ولا صحة لاستصدار تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار، نافية تحديد 5 أيام أسبوعيا لرى الأراضى الزراعية، وإطلاق روابط إلكترونية جديدة للاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، وكذلك إيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة من الخارج.

وأوضحت هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث ارتفع عدد السفن العابرة للقناة إلى 4474 سفينة، بحمولات تصل إلى 280.3 مليون طن خلال الربع الثالث من 2020، رغم التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، مُشيرةً إلى أن النقل البحرى عبر القناة يعد الأقل تكلفة من أى وسيلة نقل برية أخرى، كما ستظل القناة المسار الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب.

وأكدت وزارة التضامن أنه لا صحة لرفع سن المعاش للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى 65 عاما خلال العام المالى الحالى، مُوضحةً أن السن القانونية للخروج على المعاش هو 60 عاما، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على أن يتم توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاما، اعتبارا من يوليو عام 2040، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والعاملين بالخارج، كما نفت حذف أى من مستحقى معاش تكافل وكرامة من البطاقات التموينية، موضحةً أنه تم إصدار بطاقات تموينية جديدة لنحو 50 ألف أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة فى يوليو الماضى، ليصل إجمالى عدد البطاقات التموينية للمستفيدين من البرنامج إلى 150 ألف بطاقة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الكهرباء استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى أبريل الماضى بتخفيض سعر الكيلووات/ ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش، وتثبيت العمل به لمدة 5 سنوات، وذلك فى إطار جهود الدولة لدعم القطاعات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا.

وشددت وزارة التنمية المحلية على استمرار قرار وقف إصدار أى تراخيص بناء جديدة فى المناطق غير المصرح لها بالبناء، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، مُوضحةً أنه تم السماح فقط باستئناف أعمال البناء لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة البناء العشوائى.

كما أكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لتحديد أيام الرى للأراضى الزراعية، مُوضحةً انتظام عملية رى الأراضى الزراعية طوال فترة الموسم الزراعى، مُشيرةً إلى تطبيق استراتيجية لتحويل الرى بالغمر إلى الرى الحديث، وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية.

وأشارت وزارة التموين إلى أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من السكر على البطاقات التموينية بأى محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع بما فيها السكر يوميا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، وأن المخزون الاستراتيجى من السكر آمن ويكفى حاجة المستهلكين لمدد كافية.

وتضمن التقرير تنبيهات وزارة التربية والتعليم على التزام جميع المدارس بتطبيق الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتى تتمثل فى ارتداء الكمامة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى ومنع التكدسات، كما نفت وجود نية لتغيير منهج الصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسى 2020/2021، مُوضحةً أن مناهج الصف الثالث الثانوى المقررة هذا العام كما هى دون أى تغيير أو اختلاف عن العام الدراسى السابق.