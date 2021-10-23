متحدث الكهرباء: زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 42%

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الهيدروجين الأخضر ينتج من التحليل الكهربائي للمياه، موضحًا أن العالم كله يسعى لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة كالشمس والرياح والطاقة الكهرومائية.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حصاد الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن مصر اتخذت خطوات هامة للغاية خلال الفترة الماضية، تتضمن عقد اتفاقيات نوايا مع الشركات العالمية لدراسة الإنتاج والتصدير والتحويل للهيدروجين لعناصر ومركبات أخرى كالأمونيا.

وأشار إلى عقد اتفاق في مجلس الوزراء مع إحدى الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مؤكدًا أن مصر تتخذ خطوات مدروسة ومتطورة في هذا المجال.

وذكر متحدث الكهرباء، أن الوزارة تستهدف الاستفادة من تطور التكنولوجيا بشكل سريع في مجال الطاقة المتجددة والخضراء، قائلًا إن الاعتماد في بادئ الأمر كان بنسبة كبيرة على الوقود الأحفوري التقليدي.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للطاقة المنوط به مزيج الطاقة ومصادرها المستخدمة في مصر، عمل على زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة وتحديث الاستراتيجية أولًا بأول، مضيفًا أن النسبة ازدادت من 37% إلى 42%.