قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، إنه يتحمل المسئولية عن الهجوم على إسرائيل والأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر الجاري.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، اليوم الاثنين، أنه «يتحمل أيضا مسئولية الهجوم الذي نفذته حماس، وأودى بحياة 1400 شخص في إسرائيل».

وشارك مقتطفا من حديثه خلال مقابلة إذاعية قال فيها: «بالطبع أنا أيضا أتحمل المسئولية، لقد خدمت كرئيس للوزراء لمدة 12 شهرا، كانت هناك أشياء لم يكن لدي الوقت للقيام بها ثم سقطت الحكومة، وأنا أتحمل المسئولية بالطبع».

גם אני נושא באחריות. pic.twitter.com/QhvT9tfyYQ — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) October 23, 2023

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يقل علنا حتى الآن إنه سيتحمل أي مسئولية عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم «حماس»، الذي قُتل فيه نحو 1400 شخص، واحتُجز ما بين 200 إلى 250 رهينة في غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن ثلاثة وزراء على الأقل في الحكومة الإسرائيلية يعتزمون تقديم الاستقالة؛ لإجبار نتنياهو على تحمل مسئولية الفشل، إزاء هجوم «حماس» على مستوطنات غلاف غزة.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن «3 وزراء على الأقل يفكرون في الاستقالة من الحكومة؛ لإجبار نتنياهو على تحمل المسئولية عن الفشل الذريع جراء هجوم حماس على غلاف غزة»، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ونقلت الصحيفة شهادات المسئولين السياسيين والعسكريين، بأن «الحكومة تواجه اليوم صعوبة في التوصل إلى قرارات متفق عليها بشأن القضايا الرئيسية، أهمها قضية الهجوم البري وقضية الأسرى».

وتابعت: «يقال إن هناك خلافات بين نتنياهو وكبار المسئولين في الجيش حول التقييمات والخطط والقرارات».