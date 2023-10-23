الكرملين: نبذل جهودا دبلوماسية واسعة للإفراج عن المحتجزين الروس في غزة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن الدبلوماسيين الروس يبذلون قصارى جهدهم فيما يتعلق بالجهود الرامية للإفراج عن المحتجزين الروس في قطاع غزة.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نجري اتصالات مكثفة بهذا الصدد، ودبلوماسيونا يبذلون قصارى جهدهم، ومن الصعب تقديم معلومات مفصلة بهذا الشأن في ظل الظروف الراهنة".

من جهته، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، عن أمله في لقاء مسؤولين من حركة "حماس" الفلسطينية في قطر، الأسبوع المقبل، لبحث إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.. وقال: "لا نستبعد لقاء مسؤولين من حماس.. إذا كانوا على استعداد، ونحن دائما نؤيد التواصل، خصوصاً في هذا الوضع، والاجتماع سيفيد في حل مسائل عملية من بينها إطلاق سراحهم".

وفي السياق.. كشفت وزارة الخارجية الروسية عن أن التحقيقات جارية للتأكد من صحة التقارير الإخبارية حول مقتل عائلة من أصول روسية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة بأن "دبلوماسيين روس ما زالوا يحاولون التحقق من صحة التقارير الإخبارية والإعلامية حول مقتل العائلة الناطقة بالروسية في قصف إسرائيلي على منطقة دير البلح الواقعة في وسط قطاع غزة، وأن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال تعرض مواطني إحدى دول رابطة الدول المستقلة، الموجودين في غزة، لقصف إسرائيلي".