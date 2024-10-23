المنيا: رئيس مركز سمالوط يشهد لقاء المشاركة المجتمعية بالقرى لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بالاستماع إلى مقترحات المواطنين، لتحديد آليات اختيار المشروعات التنموية في الخطة الاستثمارية للمراكز للعام المالي "2025 – 2026" متوسطة الأجل، وفي إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

من جهته تابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، لقاء المشاركة المجتمعية بمقر الوحدة المحلية لقرية منقطين، في خامس لقاءات قرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، وذلك بحضور أحمد عمران، رئيس الوحدة المحلية لقرية منقطين وممثلي وحدة التنفيذ بالقرية، وكذلك ممثلي التخطيط والمتابعة بالمركز وممثلي القيادات الشعبية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وذوي الهمم، وعدد من المواطنين بالقرية.

يأتي خلال الجلسة عدد من مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية، كما تم الرد على جميع الاستفسارات والملاحظات التي تتعلق بمشروعات الخطة، وذلك عقب استعراض مشروعات الخطة بالقرية، والتي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمركز بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة.

وأكد رئيس المركز، أهمية جلسات التشاور التي يجرى تنفيذها بمشاركة جميع أطياف المجتمع، لتبادل الرؤى حول المشروعات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لافتاً إلى أن الدولة تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية.