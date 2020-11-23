قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اشتراطات البناء في المدن ستختلف عنها في القرى، معقبًا: «كل مدينة لها طابعها واشتراطاتها».

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن الجراج شرط أساسي في المدن، متابعًا: «عدم وجوده أو تغيير استخدامه سبب أزمة كبيرة في شوارع مصر».

وأوضح أن الاشتراطات الجديدة ستربط عدد الأماكن التي على المالك أن يوفرها للجراج بمساحة الوحدة، مضيفًا: «لا بد أن يكون هناك تناسب ما بين مساحة الوحدة وعدد أماكن الانتظار».