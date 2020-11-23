 الوزراء: اشتراطات البناء في الحضر تختلف عن القرى.. والجراج شرط أساسي في المدن - بوابة الشروق
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الوزراء: اشتراطات البناء في الحضر تختلف عن القرى.. والجراج شرط أساسي في المدن

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 11:32 م | آخر تحديث: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 11:32 م

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اشتراطات البناء في المدن ستختلف عنها في القرى، معقبًا: «كل مدينة لها طابعها واشتراطاتها».

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن الجراج شرط أساسي في المدن، متابعًا: «عدم وجوده أو تغيير استخدامه سبب أزمة كبيرة في شوارع مصر».

وأوضح أن الاشتراطات الجديدة ستربط عدد الأماكن التي على المالك أن يوفرها للجراج بمساحة الوحدة، مضيفًا: «لا بد أن يكون هناك تناسب ما بين مساحة الوحدة وعدد أماكن الانتظار».

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