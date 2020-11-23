حبس 7 متهمين بارتكاب 15 واقعة سرقة مساكن في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس تشكيل مكون من 7 أشخاص، عاطلين، لـ"3 منهم معلومات جنائية"، 4 أيام علي ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بارتكاب 15 واقعة سرقة مساكن، بأسلوب "التسلق، والمفتاح المصطنع، وكسر الباب"، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم السرقات، يفيد ضبط المتهمين لقيامهم بتكوين تشكيلًا تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن في نطاق دائرتي قسمي شرطة "الدخيلة، محرم بك" وسط وغرب المحافظة.

وجاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة أكدتها تحريات المباحث، ، حول نشاط المتهمين، وبضبطهم ومواجهتهم أقروا بارتكابهم لوقائع السرقة، وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن المسروقات.

تم تحرير محضر إداري بواقعة الضبط، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.