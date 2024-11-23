يسري نصر الله يكشف عن تحديه لنقابة الممثلين بسبب عبلة كامل

كشف المخرج يسري نصر الله، كواليس رفض نقابة المهن التمثيلية، مشاركة الفنانة عبلة كامل في فيلم «سرقات صيفية».

وقال خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر شاشة «ON E»؛ إنه من المفترض أن يحصل المخرج على تصريح من النقابة لمشاركة ممثلين غير نقابيين، مشيرا إلى أن فريق فيلم سرقات صيفية بالكامل لم يكونوا أعضاءً بالنقابة؛ ولم يمثلوا من قبل.

وتساءل :«لا أعرف لماذا حصلت على تصريح لجميع الممثلين، لكن عندما وصل الأمر إلى عبلة كامل، رفضها النقيب واعترض بحدة وقال لي بكل جبروت: عندنا زيها ومش هتمثل، خذ أختها)».

وتابع: «أنا أيضا عنيد، كنا نصور الفيلم في منزل عائلة غالب عائلة والدتي، وكان البيت مقفولا علينا في العزبة، فوجئت بناظر العزبة يخبرني بأن هناك أشخاصا من النقابة يريدون إيقاف التصوير، فقلت له: أي أحد منهم يقترب من العزبة، اكسروا رجله.. وكملت الفيلم».

وأوضح سبب إصراره على اختيار الفنانة عبلة كامل، قائلا: «كان أداؤها مذهلا في اختبارات الأداء.. عبلة كامل موهبة بديعة وفريدة في التمثيل».

وأشار إلى أن فيلم سرقات صيفية أسهم بشكل كبير في علاقته الطيبة مع الممثلين؛ لأنه أظهر حبه لهم كممثلين؛ وليس كنجوم شباك، معقبا: «أنا أدين لهذا الفيلم بجزء كبير من علاقتي الطيبة بالممثلين».