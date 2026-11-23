تنظم وزارة الخارجية الإسبانية، بالتعاون مع منظمة "نساء من أجل أفغانستان"، قمة تستمر يومين في 22 و23 نوفمبر ، تحت شعار "قيادة المرأة الأفغانية لتحقيق العدالة والسلام عبر المساءلة".

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس كلمة أمام القمة، غدا الاثنين، إلى جانب مسؤولين دوليين بارزين ومدافعين عن حقوق المرأة الأفغانية، بحسب كالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

ووفقا لبرنامج القمة، تضم قائمة المتحدثين براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، ونافي بيلاي، القاضية الجنوب أفريقية والمفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفوزية كوفي، البرلمانية الأفغانية السابقة ورئيسة مجلس إدارة منظمة "نساء من أجل أفغانستان".

ويخصص اليوم الأول لمناقشات بين المجموعات النسائية الأفغانية، إذ من المتوقع أن يبحث المشاركون سبل تعزيز التنسيق، ووضع رؤية مشتركة، وتبني تحرك جماعي لزيادة مشاركة المرأة في جهود بناء السلام وتحقيق العدالة والمساءلة.

ويتضمن برنامج الاثنين أربع جلسات نقاشية تركز على حقوق المرأة والأوضاع في أفغانستان. وتشمل الموضوعات تعزيز قدرة المرأة على الصمود من خلال التعليم والاستقلال الاقتصادي، والآليات الدولية لتحقيق العدالة والمساءلة، والرؤى الإسلامية لحقوق النساء والفتيات، ومشاركة المرأة في صياغة مسارات السلام والأمن.

كما ستطلق القمة حملة لجمع مليون توقيع دعما للنساء والفتيات الأفغانيات. ومن المقرر أن تقدم كاترين ياكوبسدوتير، رئيسة وزراء آيسلندا السابقة، المبادرة. ويعتزم المنظمون أيضا تكريم الإنجازات الأخيرة للرياضيات الأفغانيات.