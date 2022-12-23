الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الجمعة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.

خاض الفريق مرانا قويا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات بدنية وخططية متنوعة في إطار تجهيز الجميع للمباريات القادمة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد تغلب في المباراة الماضية على فريق فاركو بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.