بريطانيا والمفوضية الأوروبية تبحثان دعمهما العسكري لأوكرانيا

بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأفاد بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني، اليوم /الخميس/، أن القائدين اتفقا على أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيظلان ثابتين في دعمهما العسكري الاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا وفي مواجهة الحرب الروسية.

وتطلع الجانبان إلى العمل بشكل وثيق في عام 2023 في مجموعة السبع، تحت الرئاسة اليابانية، ومجموعة العشرين، تحت الرئاسة الهندية.

وفيما يتعلق ببروتوكول أيرلنداالشمالية، اتفقا على أهمية العمل معًا للاتفاق على حل.