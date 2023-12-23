بيراميدز يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر بكأس السوبر

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خاض فريق بيراميدز، ثاني تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ استعدادا لمواجهة فيوتشر في إطار لقاءات كأس السوبر المصري للأبطال.

ويواجه بيراميدز نظيره فيوتشر، في الثالثة من عصر الإثنين على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبوظبي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري بشكله الجديد.

وجاء المران قويا واستمر لمدة ساعتين على ملعب "كريكيت أبوظبي" وشهد مشاركة اللاعبين بما فيهم محمد الشيبي الظهير الأيمن المغربي.

وواصل إبراهيم عادل وأحمد الشناوي برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في الثانية والنصف من ظهر غد الأحد على استاد محمد بن زايد لمدة ساعة طبقا للائحة البطولة.