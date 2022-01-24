ألياسيم يتأهل في بطولة أستراليا للتنس ويلاقي ميدفيديف في ربع النهائي

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صعد نجم التنس الروسي دانييل ميدفيديف إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الأمريكي ماكسيك كريسي 6 / 2 و7 / 6 و6 / 7 و7 / 5 اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور الرابع للبطولة.

وحقق ميدفيديف اليوم الانتصار السابع له هذا الموسم مقابل هزيمة واحدة، ليصل إلى دور الثمانية في بطولة أستراليا للمرة الثانية.

واحتاج ميدفيديف المصنف الثاني للبطولة إلى ثلاث ساعات و30 دقيقة للتغلب على منافسه الأمريكي كريسي المصنف 70 على العالم.

وواصل ميدفيديف /25 عاما/ نتائجه الجيدة في المنافسات على الملاعب الصلبة ضمن بطولات "جراند سلام"، حيث كان قد حقق 13 انتصارا مقابل هزيمة واحدة في بطولتي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة في العام الماضي، وتوج بأول لقب له في جراند سلام عبر بطولة أمريكا.

ووصل ميدفيديف إلى نهائي أستراليا المفتوحة في العام الماضي لكنه خسر أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويلتقي ميدفيديف في دور الثمانية، الكندي فيلكس أوجر ألياسيم المصنف التاسع للبطولة والذي تأهل اليوم بالفوز على الكرواتي مارين تشيليتش المصنف 27 للبطولة 2 / 6 و7 / 6 و6 / 2 و7 / 6 .