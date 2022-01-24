 علي لطفي يعود لعرين الأهلي أمام سموحة - بوابة الشروق
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علي لطفي يعود لعرين الأهلي أمام سموحة

محمود باهي
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 2:56 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 2:56 م

استأنف فريق الأهلي تدريباته ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

أدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا مطولًا في «الجيم» تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق لمدة ٤٠ دقيقة قبل انطلاق التدريب.

كما خاض حراس المرمى الثلاثة علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية مكثفة بالكرة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني للأهلي على الحارس علي لطفي في مباراة سموحة، الخميس المقبل، في كأس الرابطة، لتجهيزه بشكل أفضل استعدادا لكأس العالم للأندية.

وكان مصطفى شوبير شارك في المباريات الثلاث الأولى بكأس الرابطة أمام الجونة، الإسماعيلي والمقاولون العرب.


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