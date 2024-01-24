فيوتشر يفوز على بلدية المحلة ويودعان كأس الرابطة

حقق فريق فيوتشر فوزاً ثمينًا على نظيره بلدية المحلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وسجل المهاجم المغربي عبد الكريم الوادي لاعب فيوتشر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار أمام بلدية المحلة.

وبتلك النتيجة، ودع فريقا فيوتشر وبلدية المحلة منافسات بطولة كأس الرابطة من دور المجموعات، بعد فشلهم في التأهل لدور ربع النهائي من المسابقة.

فيما حسم فريقا الاتحاد السكندري وسموحة بطاقتي التأهل لربع نهائي كأس الرابطة عن المجموعة الأولى.