مشاهد لاحتراق مخيم نازحين قصفه جيش الاحتلال في خانيونس جنوبي قطاع غزة

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تداول ناشطون لقطات مصورة، لآثار القصف الإسرائيلي الذي أشعل حريقًا في مخيم يؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

تغطية صحفية: "بعد محاصرتها من قبل دبابات الاحتلال ... اشتعال حريق كبير في خيام النازحين في صناعة الوكالة غربي خانيونس جنوب قطاع غزة".

انقذوا_غزة_من_المجاعة# ⁩

⁦ #GazaAirDrop ⁩ ⁦ #AirDropAidForGaza pic.twitter.com/t8JEybhDR6 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 24, 2024

عشرات الشهداء والإصابات في صناعة الوكالة غربي خانيونس بعد قصف الاحتلال للنازحين فيها مساء اليوم الاربعاء #خبرني #غزة pic.twitter.com/eg79tHusiw — خبرني Khaberni (@khaberni) January 24, 2024

#خان_يونس: حريق كبير يلتهم مركز أيواء الصناعة بعد قصفة من قبل جيش #الاحتلال..وأنباء عن ش_هداء pic.twitter.com/bm2da3ZUlL — amad أمد للإعلام (@MediaAmad) January 24, 2024

وهذا الموقع المستهدف يتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" (تابعة للأمم المتحدة).

وتحدثت تقارير إعلامية عن سقوط شهداء ومصابون جراء القصف المدفعي الإسرائيلي على هذا المقر الذي يُطلق عليه «مقر الصناعة».

وكانت قوات جيش الاحتلال قد طلبت مغادرة أكثر من 500 ألف فلسطيني مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة بعد إعلانها سابقا "منطقة آمنة".

وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الأربعاء، طالبت إسرائيل المدنيين الذين يعيشون في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بإخلاء المنطقة.

وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 500 ألف فلسطيني يعيشون في المدينة، بينهم 425 ألف نازح داخلي، ونحو 88 ألفا من سكان المدينة.

وأشار إلى أن المدنيين الذين نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية، لجأوا إلى مستشفيات المدينة الثلاثة.