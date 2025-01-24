الأمم المتحدة: الحرب في غزة خلفت خسائر فادحة بين الأطفال

قال توم فليتشر مدير مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" يم الخميس إن الحرب في غزة أسفرت عن استشهاد الأطفال وتجويعهم وتجمدهم حتى الموت، وتيتيمهم، وفصلهم عن عائلاتهم.

وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس دعت إليه روسيا ، حول تأثير الحرب على أصغر سكان غزة، قال فليتشر:"لقد تم ترويع جيل بأكمله".

وأشار فليتشر في إحاطته عبر الفيديو من ستوكهولم إلى أن "التقديرات المتحفظة تشير إلى أن أكثر من 17 ألف طفل منفصلون عن أسرهم في غزة".

ولم يقدم فليتشر أرقاما حول عدد الأطفال الذين لاقوا حتفهم، لكنه قال: "بعضهم لاقوا حتفهم قبل التقاط أنفاسهم الأولى، ليموتوا مع أمهاتهم أثناء الولادة".

وأضاف فليتشر أن حوالي 150 ألف امرأة حامل وأم جديدة "في حاجة ماسة إلى خدمات صحية".

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن مليون طفل في غزة يحتاجون إلى الدعم النفسي والصحي بسبب الاكتئاب والقلق والأفكار الانتحارية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 47 ألف فلسطيني قد استشهدوا في الحرب الإسرائيلية على القطاع الساحلي، نصفهم تقريباً من النساء والأطفال.