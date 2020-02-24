«لوفتهانزا» تعتزم مواصلة رحلاتها لإيطاليا رغم تزايد حالات الإصابة بكورونا الجديد

تعتزم مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران مواصلة رحلاتها من وإلى إيطاليا في الوقت الحالي رغم تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا -اليوم الاثنين-: "نحن نراقب الوضع عن كثب"، مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن أي تعديلات أو إلغاءات في جدول الرحلات.

وقال متحدث باسم شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت الدولي إن المطار لم يُسجل حتى الآن توقف رحلات من أو إلى إيطاليا، موضحا أن اتخاذ مثل هذا القرار يكون من اختصاص السلطات أو شركات الطيران نفسها.

يُذكر أن لوفتهانزا أوقفت رحلاتها من وإلى الصين منذ يناير بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك.

وقال متحدث باسم الشركة إنه ليس من المقرر تسيير رحلات إلى البر الرئيسي الصيني على الأقل حتى نهاية جدول الرحلات الشتوي في 28 مارس المقبل.