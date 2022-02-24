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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الياباني يتعهد بالعمل مع المجتمع الدولي لحل أزمة أوكرانيا

رئيس الوزراء الياباني فومي كيشيدا
رئيس الوزراء الياباني فومي كيشيدا
د ب أ
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 11:03 ص | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 11:03 ص

قال رئيس الوزراء الياباني فومي كيشيدا اليوم الخميس، إن اليابان سوف تعمل مع المجتمع الدولي بالنسبة للتعامل مع أزمة أوكرانيا، عقب أن أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين عن بدء عملية عسكرية خاصة في شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كيشيدا القول للصحفيين" نحن نبذل قصارى جهدنا لجمع المعلومات وتقييم الوضع"، مضيفا: "الوضع متوتر، وسوف نعمل مع المجتمع الدولي، ويشمل دول مجموعة السبع".

وأضاف كيشيدا، أن تأمين سلامة المواطنين اليابانيين في أوكرانيا يعد أمرا مهما للغاية، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تتخذ الخطوات الضرورية.

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