عاودت أسعار الذهب الارتفاع فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم، بقيمة 50 جنيها، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 3050 جنيها، مقارنة بـ3000 جنيه فى منتصف تعاملات اليوم، وفقا للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الأسعار الرسمية للشعبة، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 2614 جنيها، وزاد سعر الجرام عيار 24 جنيها ليسجل 3485 جنيها كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيه ليصل إلى 24400 مقارنة بـ24 ألف جنيه، فى منتصف تعاملات اليوم.

وكانت أسعار الذهب قد هبطت فى السوق المحلية بقيمة 290 جنيها دفعة واحدة، لينخفض سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل نحو 3000 جنيه، مقارنة بـ3290 جنيها فى بداية تعاملات اليوم، وذلك بعد انخفاضها أمس بقيمة 120 جنيها.

وأمس الجمعة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و«شركة أبو ظبي التنموية القابضة» بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

ويأتي هذا المشروع في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية، متأثرة بتراجع طفيف للدولار وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط زيادة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفقا لـ «رويترز».

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2026.20 دولار للأوقية متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية بسيطة، وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% ليسجل 2036.10 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.3% إلى 899.30 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 964.86 دولار، وارتفعت الفضة 0.1% إلى 22.76 دولار للأوقية، مسجلة تراجعا بنحو 3% حتى الآن خلال الأسبوع.