 إيل فانينج بفستان أسود أنيق على السجادة الزرقاء لحفل ساج الـ 31 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيل فانينج بفستان أسود أنيق على السجادة الزرقاء لحفل ساج الـ 31

نوران عرفة
نشر في: الإثنين 24 فبراير 2025 - 3:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 فبراير 2025 - 3:31 ص

خطفت النجمة إيل فانينج الأنظار فور حضورها لحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) لعام 2025، في دورته الـ31، متألقة بإطلالة أنيقة على السجادة الزرقاء.

واختارت فانينج فستانا أسود اللون كلاسيكيا من تصميم دار الأزياء الشهيرة "Loewe"، تميز بقصة بسيطة وأنيقة تعكس أسلوبها الراقي. وأكملت إطلالتها بعقد فاخر من "Cartier" أضفى لمسة من الفخامة على مظهرها الراقي.

وجاءت إطلالتها متكاملة مع تسريحة شعر منسدلة ومكياج ناعم أبرز جمال ملامحها الطبيعية، مما أضفى على حضورها لمسة من الرقي والبساطة، مع مكياج بسيط وأحمر شفاه جريء أضفى لمسة من الفخامة.

تشارك فانينج في الحفل كمرشحة ضمن فئة أفضل أداء جماعي في فيلم سينمائي عن فيلم "A Complete Unknown"، الذي يتناول قصة حياة الموسيقي الشهير بوب ديلان، ويضم نخبة من النجوم، من بينهم تيموثي شالاميت في دور ديلان، وإدوارد نورتون في دور داعم.

ويقام الآن حفل ساج (SAG) لعام 2025 في مدينة لوس أنجلوس بحضور كوكبة من النجوم، ويعد من أبرز الفعاليات السينمائية التي تسبق حفل الأوسكار، حيث يرشح فيها الممثلون من قِبل زملائهم في الصناعة، مما يجعل الجوائز ذات قيمة خاصة في موسم الجوائز السينمائية.


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