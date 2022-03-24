محافظ أسوان يطلق منصة «أيادي مصر» لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية إلكترونيا

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم، منصة «أيادي مصر» في المحافظة والتي تُعد أول منصة إلكترونية لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية محلياً ودولياً بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة إى- أسواق مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ وندى مهران ومريم سراج الدين منسقي المنصة الإلكترونية بوزارة التنمية المحلية، وأميرة عرفة ممثلة وزارة الإتصالات وأيضا إسلام مأمون المدير التنفيذي لشركة «إي أسواق مصر»، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والشعبية، علاوة على مشاركة عدد من المنتجين للحرف اليدوية.

وخلال تفقد المحافظ، معرض المنتجات اليدوية المقام تحت شعار "صنع في مصر بأيدي مصرية" قرر صرف مكافأة مالية ألف جنية لكل سيدة من المشاركين بإجمالي ١٢٠ سيدة مع نقل منتجاتهم للمشاركة فى فعاليات ملتقى أسوان الصناعي الأول، بجانب تخصيص مقر دائم بإحدى الحدائق العامة لعرض المنتجات يدوية وتراثية؛ تقديراً لجودة هذه المنتجات والمشغولات التي تعد علامة مميزة تتفرد بها المحافظة.

وقدم المحافظ الشكر لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى على فكرة إطلاق منصة أيادي مصر، مؤكداً على دورها البناء في دعم الحرف اليدوية المنتشرة بالمحافظة من خلال زيادة فرص التسويق الإلكتروني لها.

كما أكد محافظ أسوان بأن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء فى السوق السياحي أو في المجمعات الحرفية الجديدة ببلانه والرمادي قبلي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مبادرة المحافظة "رائدات الأعمال المنزلية"، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تقودها أيضاً رائدات الأعمال ضمن مسابقة "أسوان تبتكر".