أوكرانيا تدحض ادعاءات روسيا بالسيطرة الكاملة على مدينة إيزيوم

شكك مسؤولون أوكرانيون اليوم الخميس، في صحة مزاعم روسيا بأنها استولت على بلدة "إيزيوم" الواقعة شرقي البلاد.

وكتب أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي لخدمة الرسائل "تليجرام":"ما هذا إلا استفزاز آخر من الصحافة الروسية. ليس أمامهم من خيار إلا الكذب بشأن تحقيق "انتصارات" مزعومة".

وقال سينيهوبوف إن :" إيزيوم مدينة أوكرانية، كانت وستظل دائما وأبداً". وأشار حاكم خاركيف إلى أن المنطقة تشهد قتالا عنيفا، بيد أنه أكد سيطرة القوات الأوكرانية على مواقعها.

وتتناقض تصريحات سينيهوبوف مع ادعاءات روسية بأنها تسيطر بالكامل على مدينة "إيزيوم".