البرلمان العربي يدين استهداف موكب قائد «محور العند» العسكري في اليمن بسيارة مفخخة

أدان البرلمان العربي استهداف موكب قائد "محور العند" العسكري في اليمن اللواء ثابت جواس، وعدد من مرافقيه في انفجار سيارة مفخخة في مدخل المدينة الخضراء في محافظة عدن جنوبي البلاد، محذرا من خطورة تصاعد العمليات الإرهابية التي تنال من المدنيين ومن أمن واستقرار اليمن.



وشدد البرلمان العربي، في بيان اليوم الخميس، على تضامنه الكامل مع اليمن لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الخبيثة، التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن هذا الهجوم يشكل اعتداء سافرا على المدنيين وترفضه كل الأديان والشرائع السماوية، ويشكل تحديا خطيرا للقوانين والأعراف الدولية.



وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي، بتكثيف الجهود والتحرك العاجل لوضع حد لهذه التنظيمات، ومواجهتها بشكل حثيث ودعم جهود الدول الوطنية في هذا الشأن، معرباً عن خالص تعازيه لليمن في القتلى من الأبرياء، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.