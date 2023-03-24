 إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية - بوابة الشروق
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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

فاطمة علي:
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 5:45 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 5:45 م

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بناحية صينية الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بناحية صينية الصالحية الجديدة بدائرة قسم الصالحية الجديدة.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين الى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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