جوتيريش يعرب عن قلقه من الهجوم على مطار حلب في سوريا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس عن قلقه إزاء ما يزعم أنه غارة جوية إسرائيلية على مطار حلب في سوريا.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام إن "الأمين العام يشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن الغارات على مطار حلب الدولي. وأسفرت تلك الغارات عن أضرار مادية وإغلاق المطار، بما في ذلك إلغاء رحلة جوية للخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة".

وتابع نائب المتحدث أن الأمين العام يذكر جميع الأطراف باحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، حسب ما يقتضية الوضع. كما يكرر دعوته لجميع المعنيين لتجنب الهجمات التي قد تضر بالمدنيين وتلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية.

وتعرض مطار حلب فجر أول أمس الأربعاء لقصف صاروخي نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بسبب وجود ثلاث حفر في المهبط .

وحولت المؤسسة السورية العامة للطيران الرحلات المتوجه الى مدينة حلب إلى مطار دمشق الدولي.

وأعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار حلب الدولي للخدمة اعتباراً من صباح اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن " كوادرها في المؤسسة العامة للطيران المدني أنجزت بالتعاون مع الشركات الوطنية إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائـيـلي الذي استهدف مطار حلب الدولي ".

ودعت الوزارة شركات الطيران إلى إعادة رحلاتها القادمة والمغادرة، مشيرة إلى استعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال.